Ватерполисты «Динамо» завоевали бронзу чемпионата России

Ватерполисты московского «Динамо» дома одержали победу над подмосковным «Штурмом-2002» во втором матче серии за третье место чемпионата России по водному поло среди мужских команд. Встреча завершилась со счётом 10:8 (4:3, 1:2, 2:0, 3:3) в пользу хозяев. Первый матч «Динамо» выиграло на выезде со счётом 12:10. Итоговый счёт в серии до двух побед стал 2:0 в пользу бело-голубых, которые и завоевали бронзовые медали национального первенства.Чемпион России определится в третьем матче серии до двух побед между казанским «Синтезом» и волгоградским «Спартаком», где счёт после двух встреч равный – 1:1.