Свидлер и Непомнящий одержали победы на мемориале Корчного в Цюрихе

Российские гроссмейстеры Пётр Свидлер и Ян Непомнящий одержали победы в третьем туре международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе. Свидлер взял верх чёрными фигурами над лидировавшим после двух туров Хикару Накамурой из США, а Непомнящий белыми одолел Вишванатана Ананда из Индии. Россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с Борисом Гельфандом из Израиля. Также вничью завершилась партия Янник Пеллетье (Франция) — Григорий Опарин (Россия).
Положение после трёх туров: 1-4. Накамура, Крамник, Свидлер и Непомнящий — по 4 очка. 5. Гельфанд – 3. 6-7. Ананд и Опарин – по 2. 8. Пеллетье – 1.