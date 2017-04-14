Свидлер и Непомнящий одержали победы на мемориале Корчного в Цюрихе

Российские гроссмейстерыодержали победы в третьем туре международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе. Свидлер взял верх чёрными фигурами над лидировавшим после двух туровиз США, а Непомнящий белыми одолелиз Индии. Россиянинсыграл вничью сиз Израиля. Также вничью завершилась партия(Франция) —(Россия).Положение после трёх туров: 1-4. Накамура, Крамник, Свидлер и Непомнящий — по 4 очка. 5. Гельфанд – 3. 6-7. Ананд и Опарин – по 2. 8. Пеллетье – 1.