Смолин: остаётся надежда, что президент МПК Крэйвен будет выполнять обещания

Вице-президент ПКР, депутат Государственной думыпрокомментировал информацию о том, что участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане зависит от решения совета Международного паралимпийского комитета (МПК), который пройдёт в мае 2017 года в Барселоне.«В мае заканчиваются практически все квалификационные соревнования. Поэтому если в Барселоне членство ПКР всё-таки будет восстановлено, то возможность бороться за олимпийские лицензии получат единицы наших спортсменов. Остаётся надежда, что президент МПК Филипп Крэйвен будет выполнять обещания, публично данные им ранее.В официальном письме в адрес ПКР Крэйвен сообщил, что если мы выполним все требования, поставленные перед нами в ноябре 2016 года, то будет принято специальное решение о допуске российских спортсменов к участию в Играх-2018. Причем без квот. В каком количестве и кого именно допустят, не говорилось, Вячеслав Фетисов написал Крэйвену письмо с просьбой уточнить детали, но ответа так и не последовало», — приводят слова Смолина «Известия».