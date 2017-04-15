Мантуров: Ефимова бросила вызов тем, кто пытался усомниться в её лидерстве

Председатель Высшего наблюдательного совета Всероссийской Федерации плавания, министр промышленности и торговли РФподвёл итоги чемпионата России по плаванию, завершившегося в Москве.«Результаты чемпионата России показали серьёзный настрой наших спортсменов. Рекорд Европы Евгения Рылова, рекорды России, высокие мировые рейтинги лидеров сборной подтверждают, что нашей сборной вполне реально побороться за высокие призовые места на чемпионате мира в Будапеште.Хочется отметить лидера сборной, одну из главных наших надежд – Юлию Ефимову, которая вновь показала свой чемпионский характер, невероятную силу воли. Возглавив на данном этапе мировой рейтинг на всех трёх дистанциях брассом, она бросила вызов всем тем, кто пытался усомниться в её мировом лидерстве. Высокий уровень результатов показал Владимир Морозов. Вселяет надежду и то, что сборная России пополнилась новыми именами молодых спортсменов. Чемпионат также показал, что у нас есть и проблемные дисциплины. Будем разбираться, выяснять причины. Плавание – это медалеёмкий вид спорта, поэтому в наших задачах сделать всё, чтобы поднять уровень конкуренции на этих дистанциях», — приводит слова Мантурова официальный сайт Всероссийской Федерации плавания.