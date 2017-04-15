Организаторы ни одного этапа «Бриллиантовой лиги» не отказывались от Сидоровой

, менеджер чемпионки Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянкиоценил вероятность участия своей клиентки в этапах «Бриллиантовой лиги» в этом сезоне.«Ждём командного чемпионата России, после чего определимся с международными стартами. Вы, наверное, уже посмотрели календарь „Бриллиантовой лиги“, где в программе будет женский шест. Организаторы ни одного из этапов от Сидоровой пока не отказывались», — приводит слова Воронкова ТАСС.В текущем сезоне соревнования по прыжкам шестом в рамках этапах «Бриллиантовой лиги» пройдут в Дохе (5 мая), Риме (8 июня), Осло (15 июня) и Лондоне (9 июля). Командный чемпионат России по лёгкой атлетике состоится в Сочи с 25 по 26 мая.