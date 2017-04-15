Тома выиграл ЧМ по велотреку в Гонконге в омниуме

Француз Бенжамин Тома одержал победу в омниуме на чемпионате мира по велотреку в Гонконге. Вторым стал новозеландец Аарон Гэйт, а замкнул тройку призёров испанец Альберт Торрес Барсело. Россиянин Виктор Манаков показал лишь 16-й результат.
Велотрек. Чемпионат мира. Гонконг
Мужчины. Омниум
1. Бенжамин Тома (Франция) — 149.
2. Аарон Гэйт (Новая Зеландия) — 147.
3. Альберт Торрес Барсело (Испания) — 138…
16. Виктор Манаков (Россия) — 27.
Россиянин Денис Дмитриев первым из своей страны стал чемпионом мира в индивидуальном спринте.