Тома выиграл ЧМ по велотреку в Гонконге в омниуме

Француз Бенжамин Тома одержал победу в омниуме на чемпионате мира по велотреку в Гонконге. Вторым стал новозеландец Аарон Гэйт, а замкнул тройку призёров испанец Альберт Торрес Барсело. Россиянин Виктор Манаков показал лишь 16-й результат.1. Бенжамин Тома (Франция) — 149.2. Аарон Гэйт (Новая Зеландия) — 147.3. Альберт Торрес Барсело (Испания) — 138…16. Виктор Манаков (Россия) — 27.Россиянин Денис Дмитриев первым из своей страны стал чемпионом мира в индивидуальном спринте.