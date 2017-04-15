Кучерявый: Дмитриев первым понял, что нужно менять систему подготовки, и победил

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта Россиипрокомментировал победув индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.«Денис долго шёл к победе. Он преодолел прежде всего все моральные потолки, физически созрел для этой победы. Он как никто был готов. Это показали и Кубки мира, которые он выиграл в этом году. Это достойная и заслуженная награда за его труд.Денис первым из наших соотечественников завоевал этот титул. До этого такого результата достигал только Омар Пхакадзе, но это было во времена СССР. Для того чтобы остальным велогонщикам выступать так же успешно, прежде всего им нужно поменять методику. Это должны понимать как спортсмены, так и тренеры. Должны вноситься изменения в саму систему подготовки. Денис был первым, кто это понял. Быстро сориентировался со своим тренерским штабом и пошёл по новому пути. Отсюда и такие высокие показатели.Выступление сборной на этом первенстве в целом можно оценить положительно. Ещё есть над чем работать, впереди олимпийский цикл. На этих результатах, я надеюсь, мы почивать не будем. Главное, искать новый подход к подготовке, чтобы подтянуть сборную к олимпийским играм», — сказал Кучерявый в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.