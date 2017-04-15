Белявский: гимнастика станет популярной, если её будут показывать, как биатлон

Российский гимнаст, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поделился мнением о том, что надо изменить в гимнастике, чтобы интерес к ней поднялся на уровень биатлона.«Уверен, что популярность зависит в первую очередь от пиара, телетрансляций. У биатлонистов появился хороший комментатор, показывают все этапы Кубка мира. По семь гонок в неделю. Болельщики выучили спортсменов, знают их в лицо. Если гимнастику покажут в том же объёме с сильным комментатором, эффект окажется таким же.В гимнастике тоже есть эффект неожиданности: не ясно, кто победит. У всех волнение, каждый может упасть на снаряде. Другое дело, что наш вид стал очень сложным, и неподготовленный человек не определит, сальто в два или три оборота сделал спортсмен. Но я уверен, что смотреть выступления гимнастов интересно, ведь люди виртуозно владеют своим телом», — сказал Белявский.