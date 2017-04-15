Спортивная гимнастка Пасека сходила на «Быстрые свидания»

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжкепосетила вечеринку мини-свиданий «Быстрые свидания», которую организовывают, чтобы познакомить людей друг с другом. Для Марииэто своеобразный звёздный челлендж, проводимый Олимпийским комитетом России. Такое задание для неё было выбрано путем голосования среди болельщиков в официальных аккаунтах ОКР в социальных сетях.Обычно на таких вечеринках участников подбирают по примерно равнозначным социальным группам. Девушки сидят за столами, а мужчины через определённые промежутки времени пересаживаются. Формат «быстрые свидания» был придуман в 1998 году раввином Яковом Дево из Лос-Анджелеса, чтобы помочь людям, желающим вступить в брак, найти друг друга.