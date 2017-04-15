Ватерполисты волгоградского «Спартака» в 8-й раз подряд стали чемпионами России

Ватерполисты волгоградского «Спартака» в восьмой раз подряд и в 12-й в своей истории стали чемпионами России. В финальной серии до двух побед сезона-2016/17 серьёзнейшее сопротивление волгоградцам оказал казанский «Синтез». Первая игра, которая прошла 8 апреля в Казани, завершилась победой «Спартака» со счетом 11:8. Зато второй матч, состоявшийся накануне в Волгограде, выиграл «Синтез» — 7:5. Судьба золота решалась в третьей встрече, которая прошла сегодня в Волгограде. Хозяева одержали победу в упорнейшей борьбе и с минимальным преимуществом — 9:8.Напомним, накануне бронзовые медали завоевало московское «Динамо».