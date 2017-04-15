Фигуристка Боброва стала капитаном сборной России на командном ЧМ

Фигуристка, выступающая в танцевальном дуэте с, стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира, который пройдет с 20 по 23 апреля в Японии, сообщает пресс-служба ISU.В состав российской команды также вошли одиночникии спортивная параСоперниками российских фигуристов, которые занимают второе место в рейтинге ISU сезона-2016/17, станут сборные Канады (1-е место), США, Японии, Китая и Франции. В рейтинге учитывались места лучших спортсменов страны на этапах Гран-при и личном чемпионате мира.