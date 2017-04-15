Фигуристка Боброва стала капитаном сборной России на командном ЧМ

Фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым, стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира, который пройдет с 20 по 23 апреля в Японии, сообщает пресс-служба ISU.
В состав российской команды также вошли одиночники Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Соперниками российских фигуристов, которые занимают второе место в рейтинге ISU сезона-2016/17, станут сборные Канады (1-е место), США, Японии, Китая и Франции. В рейтинге учитывались места лучших спортсменов страны на этапах Гран-при и личном чемпионате мира.