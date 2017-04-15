Россиянка Горячкина вышла в лидеры на женском чемпионате Европы по шахматам

В пятом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в столице Латвии Риге, россиянкачёрными фигурами обыграла Зейнаб Мамедьярову, завершив встречу на 73-м ходу. С 4,5 очками в активе Горячкина, которая на данный момент не проиграла ни одной партии на турнире, стала единоличным лидером соревнований.На пол-очка отстают Екатерина Лагно (Россия), Мария Музычук, Наталья Жукова (обе — Украина), Нана Дзагнидзе, Бела Хотенашвили (обе — Грузия), Екатерина Аталик (Турция), Ольга Зимина (Италия), Элизабет Петц (Германия) и Элина Даниелян (Армения).