Лобинцев: моя цель — Олимпиада в Токио, иначе я бы не продолжал тренироваться

Двукратный призёр Олимпийских игр пловецпрокомментировал своё выступление на чемпионате России в Москве.«Это мой 11-й отбор в сборную команду России и шестой или седьмой на чемпионат мира. Тренируюсь сейчас у тренера Тарасова вместе с Александром Красных, Вячеславом Андрусенко и Вероникой Поповой. Сменил работу — меньше зала, больше плавания. Мне нравится, что головой я переключился и мне снова стало интересно плавать с молодыми ребятами из сборной. Многое переосмыслил. Действительно, очень сильно поменялись тренировки по сравнению с тем, что было в США. Допустим, мы плаваем сейчас отрезки по 400 метров, а в Америке больше сотни не бывает. Поэтому приходилось долго и тяжело втягиваться, может быть, перегрузился.Олимпиада в Токио – моя цель. Иначе я бы не продолжал тренироваться, даже не начинал бы этот олимпийский цикл. Пока всё идёт по плану. Если бы я сейчас не отобрался и провалил всё, мне бы стоило задуматься. К Токио буду готовиться выступить на дистанциях 100 и 200 м, ничего менять не буду. Для полтинника у меня уже нет такой взрывной мощности от природы, а наработать её уже невозможно. Нужно делать то, что делал всегда. Будет сложно, но думаю, что всё реально», — приводит слова Лобинцева официальный сайт Всероссийской федерации плавания.