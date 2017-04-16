Первис — чемпион мира по велоспорту на треке в гите, Васюхно — восьмой

Француз Франсуа Первис одержал победу в гите на 1000 метров на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге. Второе место разделили его соотечественник Квентин Лафарж и чех Томаш Бабек. Россиянин Александр Васюхно показал восьмой результат.
Велоспорт на треке. Чемпионат мира. Гонконг
Мужчины. Гит на 1 км
1. Франсуа Первис (Франция) – 1.00,714.
2. Томаш Бабек (Чехия) — 1.01,048.
2. Квентин Лафарж (Франция) – 1.01,048…
8. Александр Васюхно (Россия) – 1.01,773…
14. Александр Дубченко (Россия) – 1.01,897.