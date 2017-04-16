Мужская сборная России стала 14-й на этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре

Мужская сборная России заняла 14-е место на восьмом этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре. На групповом этапе подопечныепроиграли все три матча, уступив команде Канады (15:28), Фиджи (7:38) и Гонконга (19:26).В плей-офф за девятое место россияне сначала проиграли сборной Уэльса (12:19), затем одержали единственную победу на турнире, переиграв японцев со счётом 24:21, а в матче за 13-е место уступили аргентинцам (19:40).Победителем этапа стала команда Канады, обыгравшая в финале американцев.