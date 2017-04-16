Непомнящий и Накамура лидируют на мемориале Корчного в Цюрихе

Россиянинобыграл соотечественникав седьмом туре международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе.из Индии ииз США сыграли вничью. Таким образом, ситуация в тройке лидеров соревнований поменялась. Непомнящий догнал Накамуру, Ананд отстаёт от них на 1 очко.В других матчах седьмого тура россиянинсыграл вничью с соотечественникомиз Израиля взял верх надиз Франции.Положение после семи туров: 1-2. Накамура и Непомнящий — по 10 очков. 3. Ананд – 9. 4-5. Крамник и Свидлер — по 8. 6. Гельфанд – 5. 7-8. Пеллетье и Опарин — по 3.