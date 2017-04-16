Горячкина делит лидерство с Дзагнидзе после 6-го тура ЧЕ по шахматам

В шестом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в столице Латвии Риге, 18-летняя россиянкасыграла вничью с соотечественницей. В турнирной таблице Горячкина, которая на данный момент не проиграла ни одной партии на соревнованиях, делит лидерство сиз Грузии, в активе спортсменок по пять очков.На пол-очка отстают сразу несколько шахматисток, среди которых украинки Мария и Анна Музычук, а также Наталья Жукова. В 7-м туре 17 апреля лидеры сыграют друг против друга.