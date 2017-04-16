Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Горячкина делит лидерство с Дзагнидзе после 6-го тура ЧЕ по шахматам

16 апреля 2017, воскресенье. 22:03. Другие
В шестом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в столице Латвии Риге, 18-летняя россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно. В турнирной таблице Горячкина, которая на данный момент не проиграла ни одной партии на соревнованиях, делит лидерство с Наной Дзагнидзе из Грузии, в активе спортсменок по пять очков.

На пол-очка отстают сразу несколько шахматисток, среди которых украинки Мария и Анна Музычук, а также Наталья Жукова. В 7-м туре 17 апреля лидеры сыграют друг против друга.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
16 апреля 2017, воскресенье
22:03 Горячкина делит лидерство с Дзагнидзе после 6-го тура ЧЕ по шахматам
20:57 Непомнящий и Накамура лидируют на мемориале Корчного в Цюрихе
19:56 Жильбер выиграл велогонку Мирового тура «Амстел Голд Рейс» в Нидерландах
19:49 Мутко: я бы всё бросил и приехал на разговор к Коэ, а он спрятался за комиссией
18:41 Шпажисты Анохин, Фардзинов, Бида и Глазков выиграли ЧР в командах
17:44 «СКИФ» обыграл «Чеховских медведей» и завоевал кубок России по гандболу
17:40 Пранет и Цу Инь выиграли турнир Суперсерии по бадминтону в Сингапуре
16:43 Крамник разошёлся миром с Опариным на шахматном супертурнире в Цюрихе
16:33 Команда Москвы выиграла командные соревнования по фехтованию на шпагах на ЧР
15:52 Мужская сборная России стала 14-й на этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре
15:46 «СГАУ-Саратов» обыграл «Динамо-Виктор» и завоевал бронзу КР по гандболу
15:19 Алимов и Давлетова выиграли юниорский чемпионат Европы по бадминтону в миксте
14:46 Карлсен сыграл вничью с Блюбаумом на шахматном турнире в Баден-Бадене
14:27 Сборная России по велотреку стала третьей в общем зачёте на ЧМ в Гонконге
13:59 Ефимова: считаю, что это отличное начало подготовки к ЧМ по плаванию
13:29 Мутко: не понимаю, какие вопросы могут быть по Исинбаевой
12:27 Кнейски и Тома выиграли ЧМ в мэдисоне, Фогель победила в кейрине
11:31 Первис — чемпион мира по велоспорту на треке в гите, Васюхно — восьмой
11:27 Лобинцев: моя цель — Олимпиада в Токио, иначе я бы не продолжал тренироваться
10:44 Баркер выиграла гонку по очкам на ЧМ в Гонконге, Бадыкова — восьмая
10:39 Чемпионат мира – 2018 по велоспорту на треке пройдёт в Апелдорне
09:34 Войнова не вышла в финал в кейрине на ЧМ по велоспорту на треке в Гонконге
09:23 Колмогоров: сейчас у России сильнейшая сборная по плаванию за последние 6-7 лет
09:17 Фристайлистка Комиссарова, сломавшая позвоночник на Играх в Сочи, стала мамой
00:46 Ласицкене: всё хорошо, но Олимпийские игры никто не вернёт
00:04 Шмелёва: на ЧМ мы с Войновой не подруги, а спортсмены
15 апреля 2017, суббота
23:37 Дмитриев: золото ЧМ — это была моя мечта до сегодняшнего дня
23:06 Россиянка Горячкина вышла в лидеры на женском чемпионате Европы по шахматам
22:33 Карлсен стартовал с ничьей на шахматном супертурнире в Германии
21:11 Шпажист Анохин впервые стал чемпионом России по фехтованию
20:51 Свидлер и Накамура вышли в лидеры мемориала Корчного в Цюрихе
20:39 Фигуристка Боброва стала капитаном сборной России на командном ЧМ
20:22 Ватерполисты волгоградского «Спартака» в 8-й раз подряд стали чемпионами России
19:52 Спортивная гимнастка Пасека сходила на «Быстрые свидания»
19:26 Дмитриев: спасибо моей команде, командная работа — командная медаль
18:45 Белявский: гимнастика станет популярной, если её будут показывать, как биатлон
18:41 Белявский: у российских футболистов нет стремления к победе, не вижу характера
18:39 Крамник и Накамура сыграли вничью, Непомнящий вышел в лидеры мемориала Корчного
18:38 Кучерявый: Дмитриев первым понял, что нужно менять систему подготовки, и победил
18:23 «Ростов-Дон» выиграл у «Метцингена» и вышел в финал Кубка ЕГФ
18:20 Тома выиграл ЧМ по велотреку в Гонконге в омниуме
18:02 «СКИФ» обыграл «Динамо-Виктор» и пробился в финал КР по гандболу
17:35 Дмитриев — первый россиянин, завоевавший золото в спринте на ЧМ по велотреку
16:44 Дигерт победила в индивидуальной гонке преследования на ЧМ в Гонконге
16:39 Аверина и Климова — девятые в мэдисоне на ЧМ по велоспорту на треке в Гонконге
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+