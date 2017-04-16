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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Плющенко: надеюсь, что через 10 лет Саша выиграет чемпионат мира среди юниоров

16 апреля 2017, воскресенье. 23:22. Другие
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о перспективах своего сына Александра, который занимается в академии отца.

«Как понять по маленькому ребёнку, что в нём что-то есть? Профессиональным тренерам это реально видно. Ты смотришь, как ребёнок бегает, как приседает, как двигается — и через 10 тренировок на льду становится понятно, что из него может выйти толк. Саше нравится кататься. Его никто не заставляет. У него уже есть свой тренер, своя группа. Он приходит заниматься каждый день. Конечно, иногда, бывает, ленится, но здесь уже я включаюсь.

Главное, чтобы детей учили грамотные специалисты. В фигурном катании это очень большая проблема. Поэтому приходится много времени тратить на исправление техники: дети неправильно группируются, получают травмы. И, разумеется,  это тормозит процесс. А моя конечная цель — воспитать чемпиона. Если начать заниматься с ребёнком в четыре года, то на это может уйти минимум лет 10. Саше сейчас как раз четыре года, надеюсь, что через 10 лет мы выиграем чемпионат мира среди юниоров.

Я действительно жёсткий тренер. Это не секрет и для родителей, которые приводят детей, и для самих детей. Но такая тактика даёт результат: ко мне пришёл спортсмен, который не прыгал два с половиной акселя и не прыгал ни одного тройного; сейчас, за две с половиной недели тренировок, он запрыгал. Но мне приходилось иногда кричать на него. У меня, например, так: если делаешь «бабочку» и не крутишь прыжок — 10 отжиманий. Я говорю: «Не научитесь прыгать — хотя бы накачаетесь!» – цитирует Плющенко Hello!
Источник: HELLO! Russia Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Плющенко
Новости. Другие
16 апреля 2017, воскресенье
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