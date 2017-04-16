Плющенко: надеюсь, что через 10 лет Саша выиграет чемпионат мира среди юниоров

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катаниюрассказал о перспективах своего сына Александра, который занимается в академии отца.«Как понять по маленькому ребёнку, что в нём что-то есть? Профессиональным тренерам это реально видно. Ты смотришь, как ребёнок бегает, как приседает, как двигается — и через 10 тренировок на льду становится понятно, что из него может выйти толк. Саше нравится кататься. Его никто не заставляет. У него уже есть свой тренер, своя группа. Он приходит заниматься каждый день. Конечно, иногда, бывает, ленится, но здесь уже я включаюсь.Главное, чтобы детей учили грамотные специалисты. В фигурном катании это очень большая проблема. Поэтому приходится много времени тратить на исправление техники: дети неправильно группируются, получают травмы. И, разумеется, это тормозит процесс. А моя конечная цель — воспитать чемпиона. Если начать заниматься с ребёнком в четыре года, то на это может уйти минимум лет 10. Саше сейчас как раз четыре года, надеюсь, что через 10 лет мы выиграем чемпионат мира среди юниоров.Я действительно жёсткий тренер. Это не секрет и для родителей, которые приводят детей, и для самих детей. Но такая тактика даёт результат: ко мне пришёл спортсмен, который не прыгал два с половиной акселя и не прыгал ни одного тройного; сейчас, за две с половиной недели тренировок, он запрыгал. Но мне приходилось иногда кричать на него. У меня, например, так: если делаешь «бабочку» и не крутишь прыжок — 10 отжиманий. Я говорю: «Не научитесь прыгать — хотя бы накачаетесь!» – цитирует Плющенко Hello!