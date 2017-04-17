Селби, О’Салливан, Уилсон и Магуайр вышли во второй раунд ЧМ по снукеру

В Шеффилде стартовал чемпионат мира по снукеру. Действующий обладатель трофея англичанин Марк Селби уверенно вышел во второй круг, обыграв ирландца Фергала О’Брайена со счётом 10:2. Также с побед стартовали англичане Ронни О’Салливан и Кирен Уилсон и шотландец Стивен Магуайр.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд
Первый раунд
Марк Селби (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 10:2
Стивен Магуайр (Шотландия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 10:2.
Ронни О’Салливан (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:7.
Кирен Уилсон (Англия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 10:6.
Шон Мёрфи (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 6:3 (после первой сессии).
Стюарт Бинэм (Англия) – Питер Эбдон (Англия) – 5:4 (после первой сессии).
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джимми Робертсон (Англия) – 5:4 (после первой сессии).
Люка Бресель (Бельгия) — Марко Фу (Гонконг) – 7:2 (после первой сессии).