Шмелёва: медаль ОИ меня взбудоражила. Я поняла, что надо что-то менять в себе

Россиянкасообщила, что после завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стала работать ещё больше. На прошедшем чемпионате мира в Гонконге она завоевала золото в гите на 500 м и в командном спринте с«Олимпиада в Рио и медаль в командном спринте меня взбудоражили, поняла, что надо что-то менять в себе, что нельзя останавливаться только на первом круге в командном спринте. Всё меняется, идут разговоры о том, что и в женском командном спринте могут ввести третьего человека. Нужно постоянно над собой работать, начала больше работать, увеличила объём на тренировках для 500 м, и это дало результат.После Олимпиады думала только о том, что надо работать, работать и работать, собственно, что я и делала. Иногда даже плакать хочется от того, как это тяжело, но без этого никак, если хочешь добиться результата», — цитирует Шмелёву «Р-Спорт».