Шакирзянов и Рочева выиграли Авачинский лыжный марафон

В Петропавловске-Камчатском прошёл Авачинский лыжный марафон. Победителями соревнований стали Рауль Шакирзянов и Ольга Рочева.
Лыжные гонки. Авачинский марафон. Петропавловск-Камчатский
60 км. Свободный стиль. Мужчины
1. Рауль Шакирзянов – 2:34.12,0.
2. Александр Уткин – +1,0.
3. Алексей Черноусов – +4,0.
4. Сергей Турышев – +9,0.
5. Дмитрий Дербин – +15,0.
Женщины
1. Ольга Рочева – 2:49.14,0.
2. Марина Черноусова – +9,0.
3. Наталья Зернова – +4.01,0.
4. Ксения Малёванная – +6.39,0.
5. Вера Огарко – +8.41,0.