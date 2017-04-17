Эстафета олимпийского огня стартует в Южной Корее 1 ноября

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2018 года начнётся в Южной Корее 1 ноября, сообщает Reuters. Церемония зажжения огня состоится 24 октября в Олимпии (Греция). На территории Южной Кореи участие в эстафете примут 7500 факелоносцев. Они пронесут символ Олимпийских игр по 17 городам Южной Кореи, преодолев 2018 км.По неофициальной информации, огонь в чаше Олимпийского стадиона в Пхёнхчане зажжёт олимпийская чемпионка по фигурному катаниюОлимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.