Сильнов: не думайте, что легкоатлеты будут допущены под флагом РФ в этом году

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)в эфире программы «Все на матч» прокомментировал рабочие отношения ВФЛА с комиссиями Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF), которые проверяют деятельность российской федерации по исполнению требований, необходимых для восстановления членства ВФЛА в IAAF и допуска российских легкоатлетов к участию в соревнованиях под национальным флагом.«Диалог есть. Общаемся по переписке. Когда приезжает рабочая группа, общаемся с глазу на глаз. Не надо думать, что мы будем допущены в этом году. Но в ноябре будет совет, на котором, будем надеяться, примут положительное решение», — сказал Сильнов.