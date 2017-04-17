Морозов: больше всего расстраивает клякса на имени из-за подозрений в допинге

Обладатель Кубка мира на короткой воде российский пловецна чемпионате мира 2017 года в Будапеште выступит на двух престижных дистанциях — 50 и 100 м кролем. При этом у титулованного спортсмена в 50-метровом бассейне на последних крупных стартах особых успехов не было.«Видимо, я всё-таки более приспособлен к короткой воде. Хотя я стараюсь из года в год менять подготовку на воде, в зале. Сейчас пытаюсь самостоятельно тренироваться, что-то придумывать. В общем, не сдаюсь. Но да, черная полоса была. На чемпионате мира в Барселоне 2013 года на второй половине 100-метровки мне как будто пианино на спину упало. На ЧМ-2015 в Казани был фальстарт на этой дистанции. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро случилась вся эта ситуация с недопуском российских спортсменов. Но факт в том, что результат я могу показывать. Просто нужно, чтобы всё сложилось.Больше всего расстраивает клякса на имени. Всю оставшуюся карьеру люди будут говорить, что Морозов увлекался допингом, ему подменивали допинг-пробы. Хотя это неправда. И это несправедливо, что больнее всего», — приводит слова Морозова «Российская газета».