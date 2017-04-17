Екатерина Конева стала мамой

В семье зимней чемпионки мира в тройном прыжке Екатерины Коневой и прыгуна в длину Сергея Полянского пополнение. В понедельник, 17 апреля, Екатерина Конева родила в Сочи девочку. Вес девочки — 2850 г, рост – 50 сантиметров.
«Последние три месяца беременности для меня были очень тяжёлыми. Я так плохо себя чувствовала, что даже не смогла прилететь на свадьбу к своей подруге Марии Кучиной. На чемпионате мира в Пекине в 2015 году я сильно отравилась и, несмотря на лечение, до сих пор испытываю проблемы с желудком, а на фоне беременности ситуация только усугубилась. Но я не сдаюсь и жду рождения нашей доченьки, которую мы с мужем решили назвать Софией», — рассказывала Конева накануне родов.