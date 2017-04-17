Войнова: сейчас в планах отдых, которого не хватило после олимпийского года

Чемпионка мира в командном спринте и бронзовый призёр в гите на 500 м Анастасия Войнова по прилёте в Москву с первенства планеты в Гонконге поделилась впечатлениями от завоеванных медалей.
«Для меня это был тяжёлый чемпионат мира, потому что после олимпийского года я начала заниматься по новой методике. Потому не могу сказать, что была в лучшей физической и моральной форме. Но в целом впечатления хорошие. Довольна, что поработала даже в таком состоянии и поборолась с сильнейшими гонщицами.
Сейчас в планах отдых, которого не хватило после олимпийского года. Сейчас есть желание отвлечься от тренировок.
Безумно порадовал Денис Дмитриев своей исторической, легендарной победой. Очень давно в отечественном велоспорте не было золота в мужском спринте», — сказала Войнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.