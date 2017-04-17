Горячкина и Пустовойтова — в квартете лидеров женского ЧЕ по шахматам

Российская шахматисткабелыми фигурами сыграла вничью сиз Грузии в матче седьмого тура чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Риге. Набрав по пол-очка, Горячкина и Дзагнидзе, которые делили лидерство накануне тура, позволили догнать себя сразу двум шахматисткам – россиянкеиз Армении. Все четверо имеют в активе по 5,5 очков.В числе гроссмейстеров, отстающих на пол-очка, россиянки Екатерина Лагно, Марина Нечаева и Алина Кашлинская.