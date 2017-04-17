О’Салливан: люблю снукер, но мне не нравится, когда надо мной издеваются

Пятикратный чемпион мира по снукерудал понять, что устал от конфликта с руководителем Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера Барри Хирном и готов в любой момент завершить карьеру. Звёздный спортсмен неоднократно подвергался наказаниям за оскорбление соперников, судей, а также руководства ассоциации.«Я отношусь к Барри с теплотой, но устал от запугиваний и травли. У меня нет проблем с прессой, но порой мне достаётся за острые выражения. В последнее время мои результаты были далеки от идеала — во многом из-за письма, в котором говорилось, что мне предъявлены обвинения. Я не считаю, что совершил что-то плохое, и мне жаль болельщиков и людей, которые в меня вложились. Конфликт длится уже лет пять-семь. Если бы не квалифицированные адвокаты, то я бы, вероятно, уже ушёл, поскольку слишком стар для подобных вещей. Я бы без проблем мог зарабатывать деньги на телевидении, работая в другом качестве. Снукер — это моя любовь, и меня здесь держит только привязанность к спорту. Но мне совершенно не нравится, когда надо мной издеваются, запугивают меня. Думаю, 25 лет, отданных игре, — это достаточно. Можете выгнать меня. Я не нуждаюсь в вас, а вы, похоже, не нуждаетесь во мне», — приводит слова О’Салливана The Telegraph.