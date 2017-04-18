Клишина выступит на турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение на выступление в международных турнирах под нейтральным флагом, примет участие в соревнованиях Golden Roof Challenge в Инсбруке (Австрия), которые пройдут 2 июня.

В рамках этого турнира пройдут соревнования в прыжках в длину и прыжках с шестом.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), который состоится 26 мая. Дарья была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.