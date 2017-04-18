Беланов: есть мнение, что команда Моисеевой на Олимпиаде испугается и дрогнет

Председатель тренерского совета Федерации кёрлинга России Сергей Беланов предложил свой вариант проведения отбора в олимпийскую команду на Игры 2018 года в Пхёнчхане. Ранее он сказал, что отсутствие конкуренции может негативно сказаться на выступлении команды Анны Сидоровой на Олимпиаде 2018 года.

«Давайте открытым текстом назовём главную причину, почему возможная победа Виктории Моисеевой в отборе вызывает такое беспокойство у руководства и специалистов. Ответ прост. Существует мнение, что команда Виктории Моисеевой, не имея большого опыта игры на главных турнирах, оказавшись на Олимпиаде в Корее, испугается и дрогнет. Прошлогодняя победа девушек на чемпионате Европы немного изменила отношение к нашей новой команде, однако недостаточно для того, чтобы развеять все сомнения.

Должен сказать, что я могу понять эти сомнения, хотя и не согласен с ними. Поэтому мне хотелось бы предложить членам исполкома компромиссный вариант, который сохранит напряжение отбора и в то же время подстрахует руководство возможностью принять окончательное решение.

Предлагаю провести начало сезона как обычно: летом – сборы по физической и ледовым подготовкам, в сентябре-октябре обе команды должны принять участие в 3-4 крупных международных турнирах. Затем в 20-х числах октября проводим отбор (Суперкубок), победитель которого едет на чемпионат Европы, а проигравшая команда едет в Канаду для участия в 3-4 сильных турнирах.

После этого главный тренер представляет президенту федерации подробный анализ по обеим командам: сколько игр сыграно, победы и поражения, какие места занимали команды, какие результаты игр против команд, уже попавших на Олимпиаду, и т. д. И президент федерации по представлению главного тренера делает окончательный выбор — кто из команд едет на Олимпийские игры, а кто на чемпионат мира, который будет проведён сразу после Игр четырёхлетия", — цитирует Беланова официальный сайт ФКР.