Погорилая: забыть с концами то, что произошло на ЧМ, невозможно

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая призналась, что продолжает переживать по поводу неудачи в произвольной программе на мировом первенстве 2017 года в Хельсинки. Она заняла 13-е место.

«Забыть с концами то, что произошло, не смогла. Конечно, это невозможно. Причин произошедшего много, но какая главная — не знаю. Да и как я могу знать? Можно лишь гадать, а я этого делать не люблю. Главное, мы от проблем пытаемся избавиться на тренировках. Всё равно это спорт, это жизнь, и здесь всё возможно.

Я знаю, что могу работать. Знаю, что всё возможно, но настраивать себя на то, что я идеальная… Я не идеальная, но могу исправляться, устранять многие свои недочёты.

Сейчас у меня нет точной идеи по поводу будущего. Считаю, что если берёшься за дело, нужно относиться к нему скрупулезно, знать все детали, чтобы суметь сделать нечто непохожее, необычное. Я немало задумывалась, чем хочу заниматься, но после фигурного катания. Начиная от кулинарии, заканчивая дизайном. Я люблю между делом пришить что-нибудь к джинсам и поэкспериментировать на кухне. Только не перед стартами и только чтобы на плите ничего не сгорело и не взорвалось. Ну а сейчас я спешу на лёд", — цитирует Погорилую «Р-Спорт».