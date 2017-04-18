Фигурист Ковтун присоединился к сборной России в Токио

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что трёхкратный чемпион России Максим Ковтун прилетел в Токио (Япония) и присоединился к сборной страны. С 20 по 23 апреля в Японии пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Ранее Ковтун в своём «Инстаграме» сообщил, что опоздал на рейс в Токио и был вынужден добираться за свой счёт с пересадкой через Сеул.

«В настоящее время сборная России в полном составе находится в Токио и готовится к командному чемпионату мира», — цитирует Ермолину «Р-Спорт».