В центре «Сокольники» открылась международная выставка «Спорт»

В московском конгрессно-выставочном центре «Сокольники» открылась международная выставка «Спорт». На выставке будут представлены спортивные сооружения, техническое оснащение и безопасность спортивных сооружений, инжиниринг, спортивная экипировка и инвентарь, спортивная медицина и питание, фитнес и тренажёрное оборудование, экстремальный спорт, а также спорт в индустрии развлечений.

Посетить это мероприятие можно будет с 18 по 20 апреля 2017 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.