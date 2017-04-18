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В центре «Сокольники» открылась международная выставка «Спорт»

18 апреля 2017, вторник. 15:22. Другие

В московском конгрессно-выставочном центре «Сокольники» открылась международная выставка «Спорт». На выставке будут представлены спортивные сооружения, техническое оснащение и безопасность спортивных сооружений, инжиниринг, спортивная экипировка и инвентарь, спортивная медицина и питание, фитнес и тренажёрное оборудование, экстремальный спорт, а также спорт в индустрии развлечений.

Посетить это мероприятие можно будет с 18 по 20 апреля 2017 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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