Слесаренко: апелляцию в CAS я не подавала, на данный момент это непродуктивно

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в высоту Елена Слесаренко, которая по решению МОК была лишена четвёртого места на Олимпиаде-2008, рассказала, почему не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

«Апелляция в CAS на решение МОК мною не подавалась. Ситуация на сегодняшний день такая, что апелляционное заявление на данный момент просто непродуктивно, поскольку положительных прецедентов не было и финансово это очень затратно. Любое разбирательство требует серьёзных финансовых средств. На помощь и поддержку каких-то непонятных структур рассчитывать не приходится, поскольку это лично моё дело, и просто отдавать деньги для того, чтобы проиграть, смысла нет.

Все те дела, которые были рассмотрены в CAS, были проиграны, и повторять путь моих предшественников смысла нет. Сейчас задача нашей Всероссийской федерации — вернуть свои права, войти в состав международной федерации и восстановить права наших спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом России. Вот после этого можно будет говорить о том, что обвинения были необоснованны или незаконны. Потому что сейчас в адрес нашей страны ведётся такая политика, которая не поддаётся никакой логике, тем более юридической силе", — цитирует Слесаренко ТАСС.