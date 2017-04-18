Российские ватерполистки не сумели пробиться в финал Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло нанесла поражение сборной Греции со счётом 20:11 в заключительном матче квалификации Мировой лиги, который состоялся в Астрахани. Тем не менее в итоговой классификации россиянки заняли лишь второе место, пропустив вперёд сборную Нидерландов по дополнительным показателям и не сумели пробиться в суперфинал, который пройдёт с 6 по 11 июня в Шанхае (Китай).

Водное поло. Женщины. Мировая лига.

Квалификация

Россия — Греция — 20:11 (5:3, 6:1, 6:4, 3:3).

Итоговая классификация

1. Нидерланды — 7.

2. Россия — 7.

3. Греция — 4.