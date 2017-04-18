«Тюмень» повторно победила КПРФ в 20-м туре ЧР по мини-футболу

«Тюмень» во втором матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке оказалась сильнее московского КПРФ со счётом 2:1. Накануне победу одержали также подопечные Евгения Осинцева.

В турнирной таблице тюменцы располагаются на седьмой позиции, а «коммунисты» занимают шестое место. В следующем туре «Тюмень» сыграет с «Норильским никелем», а КПРФ встретится с «Газпромом-Югра».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

20-й тур. Второй матч

«Тюмень» — КПРФ (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Конов, 13 (1:0), Пула, 32 (1:1), Лин, 45 (2:1, авт.).