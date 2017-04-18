Телеканал, не попавший на матч, показал обзор с помощью примитивных рисунков

Американский телеканал CBS Louisvilleс не был допущен на традиционный матч по американскому футболу, который ежегодно проводит местная университетская команда. Таким образом, программа WLKY Sports, выходящая на канале, не смогла продемонстрировать зрителям самые интересные моменты встречи.

В связи с этой ситуацией работники передачи схематично изобразили два самых важных момента игры и нарисовали портрет главного тренера команды Университета Луисвилла, с помощью чего и сделали обзор матча, сообщает «Американский спорт».

При этом рисунки были выполнены максимально просто, чтобы донести до зрителей абсурдность ситуации.