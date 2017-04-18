«Норильский Никель» уступил «Новой Генерации» во втором матче 20-го тура ЧР

«Новая Генерация» во втором матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграла «Норильский Никель» со счётом 4:3. Подопечные Александра Соколова накануне победили со счётом 2:1.

На данный момент команда из Сыктывкара занимает десятое место в турнирной таблице, а норильский клуб располагается на восьмой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

20-й тур. Второй матч

«Новая Генерация» (Сыктывкар) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:3 (1:1)

Голы: Филиппов, 10 (0:1), Прокушев, 12 (1:1), Филиппов, 30 (1:2), Гибадуллин, 32 (2:2), Лялин, 32 (3:2), Канивец, 50 (3:3, 6м), Коданев, 50 (4:3).