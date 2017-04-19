Воронин: матчи «Финала четырёх» КР посмотрели больше полумиллиона человек

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин подвёл итоги «Финала четырёх» мужского Кубка России по гандболу, в котором победу одержал краснодарский СКИФ.

«Турнир получился прекрасным, мне понравились все матчи, особенно финальные игры. Я думаю, что зрители получили огромное удовольствие от гандбола, который показали команды. Особенно я бы хотел отметить, что, по нашим первым подсчётам, матчи „Финала четырёх“ Кубка России набрали во «ВКонтакте» больше полумиллиона просмотров.

Как специалист я открыл для себя несколько перспективных молодых игроков, которые очень достойно себя проявили. Мне понравилось, как гандболисты СКИФа показали волю к победе. Отметил бы и «Динамо-Виктор», команде не хватало лишь в концовках. В целом матчи «Финала четырёх» Кубка России получились очень захватывающими", — приводит слова Воронина официальный сайт Федерации гандбола России.