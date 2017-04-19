Сотникова: познакомьте меня с Роналду!

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года фигуристка Аделина Сотникова выразила желание познакомиться с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (4:2, доп. время) Роналду сделал хет-трик, который помог его команде пробиться в полуфинал турнира. Два гола из трёх португалец забил в дополнительное время.

«Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чём его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой», — написала Сотникова на своей странице в «Твиттере».