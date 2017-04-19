Дин Джунху, Хиггинс и Лянь Веньбо вышли во второй раунд ЧМ по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. 18 апреля завершились ещё три матча первого раунда. В следующий этап соревнований вышли китайцы Дин Джунху и Лянь Веньбо, а также шотландец Джон Хиггинс.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд

Дин Джунху (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:5.

Джон Хиггинс (Шотландия) – Мартин Гулд (Англия) – 10:6.

Лянь Веньбо (Китай) – Стюарт Кэррингтон (Англия) — 10:7.

Джадд Трамп (Англия) – Рори Маклеод (Англия) – 4:5 (после первой сессии).

Али Картер (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 3:6 (после первой сессии).