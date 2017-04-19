Циммерман: МФК «Спартак» рассчитывает исключительно на золото Высшей лиги

Нападающий МФК «Спартак» Юрий Циммерман рассказал о ходе подготовки команды к плей-офф Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу, который пройдёт в Смоленске 20-25 апреля. Столичный клуб в группе А сыграет с «Политехом» (Санкт-Петербург), «Ямалом» (Новый Уренгой) и «Факелом» (Сургут).

«Двухнедельный подготовительный цикл прошёл очень плодотворно. Тренерский штаб команды привёл функциональное состояние игроков к общему знаменателю. Мы подлечили свои микроповреждения и провели большую работу, направленную на улучшение командных взаимодействий, так что к финальному этапу должны подойти в хорошей форме.

За Восточной конференцией я время от времени старался следить. «Ямал» в начале сезона показывал очень хорошую игру, затем новоуренгойцев покинула целая четвёрка основных игроков, однако это не помешало «Ямалу» пройти в раунд плей-офф. Сургутский «Факел» и вовсе для меня не чужой клуб. Я два сезона выступал за эту команду и хорошо знаком со многим ребятами. В этом сезоне «Факел» серьёзно прибавил и по праву смог войти в четвёрку лучших клубов Востока. В составе сургутян есть хорошие молодые игроки, но главная проблема, с которой они могут столкнуться, — нехватка опыта выступлений в таких важных матчах.

Главная наша задача — сыграть на своём уровне, и тогда никаких проблем не будет. Да, «Политех» приедет в Смоленск с мыслями только о победе, но и наша команда рассчитывает исключительно на золотые медали. У «Спартака» в этом сезоне подобрался отличный коллектив: в составе команды есть хорошие молодые игроки, а также опытные мастера, поигравшие на самым высоком уровне. Думаю, что нам по силам добиться победы в этом сезоне, ну а как всё в итоге получится — узнаем совсем скоро», — цитирует Циммермана официальный сайт клуба.