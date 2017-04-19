Лаздин стал третьим в регате Lake Garda Optimist Meeting среди юниоров

На озере Гарда (Италия) прошла регата класса «Оптимист» – Lake Garda Optimist Meeting. Участие в соревнованиях приняло рекордное количество яхт — 1063.

Старты начались с мини-регаты Optimist Country Cuр, в которой каждая страна-участница представлена одним яхтсменом. Россиянин Дмитрий Лаздин занял 10-е место, сообщает официальный сайт ВФПС.

Победителем Lake Garda Optimist Meeting среди юниоров стал американец Стивен Бэйкер – 17 очков. На втором месте — немец Флориан Краусс (29), на третьем — Лаздин (40).

Лучшей среди девушек стала россиянка Александра Лукоянова (21-е место в абсолюте).

Среди кадетов Кирилл Шуненков стал 12-м, Иван Охотников — 25-м.