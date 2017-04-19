Бьорген, Нортуг, Сундбю, Меркушина примут участие в марафоне «Скарвереннет»

22 апреля в Норвегии пройдёт лыжный марафон «Скарвереннет». Пресс-служба соревнований сообщает, что на старт выйдут норвежские лыжники Марит Бьорген, Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Хесфлот Клэбо, Петер Нортуг, Хайди Венг, Финн Хоген Крог и другие.

Также участие в соревнованиях примут биатлонисты: Фанни Хорн Биркеланд, Сюннёве Сулемдаль, Кайя Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Лене Берг Одлансвик, Марен Вангенстеен, Анастасия Меркушина (Украина), Ветле Шоста Кристиансен, Ларс Хельге Биркеланд.

Всего на старт выйдут около 12 200 человек.