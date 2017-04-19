Хирн: обвинения О’Салливана наносят ущерб репутации World Snooker и моей

Глава Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера Барри Хирн прокомментировал заявление пятикратного чемпиона мира Ронни О’Салливана о том, что он устал от конфликта с руководителем World Snooker и готов в любой момент завершить карьеру. Звёздный спортсмен сказал, что неоднократно подвергался наказаниям за оскорбление соперников, судей, а также руководства ассоциации.

«Любые обвинения в запугивании с моей стороны или со стороны World Snooker я воспринимаю очень серьёзно. Ничем не подкреплённые обвинения наносят ущерб мировой репутации World Snooker и моей. Мы будем принимать все необходимые меры для защиты этой репутации от столь неаккуратных комментариев», — цитирует Хирна Mirror.