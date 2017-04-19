Уйба: психологи помогали на ОИ спортсменам РФ справиться с последствиями травли

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщил, что психологи ФМБА оказывали помощь российским спортсменам в связи с травлей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Всего в 2016 году с российскими спортсменами работали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов.

«В ходе Олимпиады в Рио-де-Жанейро российские спортсмены особенно остро переживали события, направленные на отстранение спортсменов от участия в соревнованиях из-за отчёта Ричарда Макларена. Травля и предвзятое отношение к нашим спортсменам имели факт воздействия. Психологи ФМБА работали с последствиями таких воздействий и помогали обрести веру в себя», — цитирует Уйбу ТАСС.