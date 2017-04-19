Левитин: перед сборной РФ стоит задача быть в тройке на ближайших трёх ОИ

Помощник президента России, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин рассказал о планах подготовки сборной России к трём предстоящим Олимпиадам и о задачах на эти соревнования.

«Впереди нас ждут зимние Олимпийские игры в Южной Корее, а также летние в Токио и опять же зимние в Пекине. Адаптация к этим Играм является для нас ключевым моментом. Ко всем этим соревнованиям спортсменам будет необходимо готовиться на Дальнем Востоке, Министерство спорта сейчас рассматривает этот вопрос.

Сборная команда России по тем задачам, которые мы ставим перед ней, должна находиться на олимпийском пьедестале, здесь роль Федерального медико-биологического агентства очень велика. То, что мы увидим на Играх в Южной Корее, должно стать формой для подготовки к следующим Играм. Сейчас результаты в спорте достигаются уже на пределе возможностей, в этом случае важно поддержание психологических и физических кондиций. ФМБА нужно выйти на максимальные возможности в том, что касается науки в спорте, и это должно быть направлено на тот уровень здоровья, который необходим, чтобы победить", — цитирует Левитина ТАСС.