Илюмжинов вновь выдвинет свою кандидатуру на пост главы ФИДЕ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента международной шахматной организации в 2018 году.

«Я принял решение вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ на очередных выборах, которые пройдут в Грузии, в Батуми, в сентябре 2018 года на конгрессе ФИДЕ. Я уверен в своей победе», — сказал Илюмжинов.

На вопрос, не помешают ли участию в выборах санкции, введённые против него минфином США, Илюмжинов ответил: «Уверен, что санкции будут сняты, но также уверен, что, даже если они будут продолжать действовать, я всё равно одержу уверенную победу».

Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. Недавно глава Международной федерации шахмат оказался в санкционном списке США по Сирии.