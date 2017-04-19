Фелпс: сейчас возвращаться в спорт не хочу, но посмотрим, что будет во время ЧМ

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс признался, что пока не думает о возобновлении карьеры, но примет окончательное решение после июльского чемпионата мира в Будапеште.

«Настоящая проверка произойдёт, если я всё же решу отправиться на чемпионат мира этим летом. Тогда и посмотрим, почувствую ли я непреодолимое желание вернуться?

Когда в 2013-м я побывал на чемпионате мира в Барселоне, то подумал: «Это просто смешно. Как эти парни могут так медленно плыть?» Посмотрим, что будет в этот раз.

Но сейчас я получаю невероятный опыт дома со своей семьёй. Я не думаю о возвращении. Сейчас желания вернуться у меня нет. Я на второй главе своей жизни. Сейчас есть много вещей, которых я хотел бы добиться. Я всё больше это осознаю. Это классная возможность для меня — делать то, что я не мог делать, когда занимался плаванием», — цитирует Фелпса AP.