Действующий чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков начнёт сезон на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, который пройдёт 13 мая, сообщает Rus Athletics со ссылкой на менеджера спортсмена Павла Воронкова.

Сергей был в «листе ожидания», но в среду, 19 апреля, организаторы турнира подтвердили его участие.

Напомним, что 11 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила Шубенкова до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.